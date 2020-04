Cosenza, prove di ritiro. Club al lavoro per organizzare la possibile ripresa del torneo

Una ripresa probabilmente da organizzare, con i club di Serie B che stanno cercando di prendere le giuste misure per il rispetto dei protocolli sanitari.

Come riferisce tifocosenza.it, il Cosenza è in tal senso già attivo, considerando che dovrà prevedere l'organizzazione per circa 50 persone in tutto, se si va a considerare anche coloro che, pur non giocando, gravitano intorno alla squadra; a loro, si aggregheranno poi alcuni giovani della formazione Primavera.

La società sta già valutando alcune strutture alberghiere dove di fatto i rossoblù si isolerebbero per il periodo di ritiro, ma il tutto, dato che il Cosenza non dispone né di un centro sportivo né di una foresteria, si dovrebbe svolgere allo stadio.