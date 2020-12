Cosenza, rammarico Occhiuzzi: "Trasformare in punti il gioco prodotto"

In sala stampa il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha analizzato brevemente la partita persa per 1-0 sul campo della Cremonese: "La classifica dice che era uno scontro diretto e questa sconfitta sicuramente ha un suo peso, ma se devo valutare la prestazione ho ben poco da rimproverare ai miei ragazzi. Nel nostro momento migliore si sono portati loro in vantaggio, forse l'unica pecca è non aver mantenuto necessaria lucidità negli ultimi 15-20 minuti. C'era tanta voglia di recuperare lo 0-1 perchè ci accorgevamo di non meritarlo. Produciamo tante occasioni nell'area di rigore, la nostra percentuale realizzativa è molto bassa ed è arrivata l'ora di trasformare in punti il gran lavoro che facciamo".