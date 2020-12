Cosenza-Reggiana, le pagelle: Varone eroico, errore clamoroso di Ba

Cosenza-Reggiana 0-1

Marcatori: 66' Varone

Cosenza

Falcone 6,5 - Sveglio e presente sulle occasioni ospiti nel primo tempo.

Tiritiello 5,5 - Pericoloso in avanti, ma sbraccia un po' troppo difendendo in alcuni interventi del primo tempo.

Idda 6 - Gara solida, sicura. Guida bene i suoi.

Legittimo 6,5 - Sicuro in difesa, pericoloso in avanti con una bella conclusione dalla distanza.

Bittante 6 - Motorino costante, non spinge tanto in avanti ma è abile in transizione difensiva oggi.

Dal 75' Sacko sv -

Petrucci 6,5 - Il piede non è da Serie B, e si vede: l'ex Manchester United guida la manovra, dettando i tempi di gioco.

Sciaudone 5,5 - Forse un po' meno vivace di altre occasioni, ma fa filtro in maniera ottimale soprattutto nel primo tempo.

Dal 65' Ba 4,5 - Sbaglia un gol semplicissimo, a porta vuota. Più di un rigore in movimento. Poi colpisce un palo, ingresso non positivo.

Vera 5 - Parte bene, benissimo nel primo tempo. Poi colpisce la traversa a porta vuota, e si spegne fino a diventare uno dei primi cambi di Occhiuzzi.

Dal 57' Corsi 5,5 - entra e fa un po' meglio del compagno, ma i suoi non lo aiutano.

Bahlouli 5 - Non ha mezze misure, o è decisivo o si rivela fumoso. Quest'oggi, sceglie la seconda opzione.

Dal 65' Baez 5,5 - L'unica occasione che potrebbe avere, gli viene coperta da un difensore ospite.

Carretta 6,5 - Il più pericoloso dei suoi: colpisce anche un palo, facendosi notare soprattutto nel primo tempo.

Gliozzi 6 - Sull'unico pallone pericoloso che gli arriva, si rende pericoloso chiamando al grande intervento Cerofolini.

Dal 75' Petre 5,5 - Sbaglia la girata che potrebbe regalare il pari ai suoi, pur dimostrandosi molto vivace.

Reggiana

Cerofolini 7 - Sicuro nel primo tempo, sul forcing del Cosenza. Si fa rimpiangere, da buon ex.

Ajeti 6,5 - Solido, sicuro, un lusso per questa categoria.

Rozzio 6,5 - Lotta, si batte, prende botte, ma è sempre presente in mezzo.

Costa 6 - Forse il meno sicuro dei tre centrali, ma ha l'occasione per sbloccare la gara nel primo tempo. Esce nella ripresa.

Dal 46' Martinelli 6,5 - Sicuro in chiusura, buone diagonali e ottima presenza in area.

Kirwan 6,5 - Devastante. Abile tanto in difesa quanto in transizione, è un pericolo costante per Bittante.

Rossi 6,5 - Sapienza assoluta nel manovrare il pallone, che nei suoi piedi è sempre al sicuro: esperienza al servizio della squadra.

Varone 7,5 - Eroe di giornata: abile sia in ripiegamento che in fase di contropiede, sblocca la gara con un meraviglioso piattone che si insacca all'angolino.

Dall'84' Zampano sv -

Libutti 6 - Forse quello che si vede meno, ma fa tanto lavoro sporco. Salva, poi, un pallone che avrebbe mandato Baez alla conclusione a botta sicura.

Radrezza 6,5 - Oggi non segna, ma quando ha il pallone difficilmente sbaglia.

Dal 76' Voltan sv -

Kargbo 5,5 - Oggi un pelo troppo lezioso, ma la giovane età è una giustificazione. Esce nella ripresa senza aver inciso.

Dal 46' Zamparo 6,5 - Lotta, si fa vedere, colpisce una traversa e fa tanto lavoro sporco. Ottimo ingresso.

Mazzocchi 6 - Oggi anche lui un po' spento, ma prova a farsi vedere con risultati altalenanti.

Dal 70' Pezzella sv -