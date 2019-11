Cosenza, report medico per Kanouté: distorsione al ginocchio destro

© foto di Andrea Rosito

La Società Cosenza Calcio informa che il calciatore Franck Kanouté, in seguito all’infortunio occorsogli durante la gara con lo Spezia, visitato nell’immediatezza dallo staff sanitario societario, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno rilevato un trauma distorsivo al ginocchio destro ed escluso,nel contempo, l’interessamento dei legamenti crociati.

Le condizioni del centrocampista rossoblù saranno valutate nei prossimi giorni, mediante ulteriori accertamenti, per stabilire le idonee terapie, il percorso riabilitativo e i tempi di recupero che, in linea di massima, dovrebbero rientrare entro l’ultima giornata del girone di andata del Campionato. Maggiori dettagli saranno forniti in comunicazioni successive.