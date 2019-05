© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere un Cosenza dal volto completamente nuovo in attacco quello che affronterà il prossimo anno la seconda stagione consecutiva in Serie B. Tutino, Embalo, Baez e Maniero difficilmente rimarranno a disposizione di Piero Braglia e così iniziano ad emergere i primi nomi per il fronte offensivo. Secondo quanto riportato da TifoCosenza.it il club calabrese avrebbe messo nel mirino Andrej Galabinov, attaccante bulgaro attualmente in forza allo Spezia.