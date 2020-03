Cosenza, risolto il problema medico: nominato il responsabile dello staff sanitario

Risolto il problema "medico" in casa Cosenza, con un nuovo responsabile dello staff sanitario nominato questo pomeriggio. Il club, con una nota ufficiale, fa sapere che l'incarico è stato affidato al "Dott. Nino Avventuriera. Per Avventuriera, medico specialista in medicina dello sport cosentino, si tratta di un ritorno nell’organico rossoblù considerato che ha già ricoperto questo ruolo nelle stagioni dal 2013 al 2017. Il Dottor Nino Avventuriera ha inteso accettare la proposta della Società in questo momento particolarmente delicato per la collettività e per lo sport. È pronto a mettere professionalità e impegno al servizio dei colori rossoblù nel dare continuità al lavoro svolto da chi lo ha preceduto. Contestualmente si comunica l’avvenuto completamento dell’iter burocratico delle dimissioni dei medici Dott. Enrico Costabile e Dott. Ippolito Bonofiglio, ai quali la Società rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto".