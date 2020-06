Cosenza, Riviere è tornato in Calabria. Ora i test e poi si aggregherà ai compagni

Il Cosenza ha riabbracciato il suo centravanti Emmanuel Riviere. Il francese è infatti rientrato in Calabria e ora dovrà sottoporsi ai controlli medici di rito prima di aggregarsi al gruppo di mister Occhiuzzi ed essere a disposizione per la ripresa del campionato. Una buona notizia per il club calabrese in piena lotta per la salvezza visto che Riviere è il miglior marcatore stagionale con sette reti in 21 presenze.