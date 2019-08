Cosenza-Salernitana, chi ben comincia è a metà dell'opera

© foto di Andrea Rosito

Siamo soltanto alla seconda giornata, ma questo match può già darci moltissime indicazioni sul campionato delle due squadre. Cosenza e Salernitana si sfidano al San Vito-Marulla, calcio di inizio alle ore 21:00. Sarà una sfida interessantissima per capire qual è la condizione dei padroni di casa, usciti con un buon pareggio sul campo di Crotone. La Salernitana deve assolutamente riconfermarsi dopo il netto 3-1 ottenuto nella sfida interna contro il Pescara, ma non sarà semplice farlo su un campo complicato. L'ultimo successo esterno dei campani risale alla stagione 2001-2002, sarà un'impresa uscire con un ottimo risultato da Cosenza.

COME ARRIVA IL COSENZA - Mister Braglia ha convocato 18 elementi e dovrà fronteggiare le assenze di D'Orazio e Litteri. Non è un infortunio pesante, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, ma con i problemi muscolari meglio evitare carichi pesanti nel giro di pochi giorni dallo stop. Non ci sarà nemmeno Sciaudone per via della squalifica, si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Carretta a supporto della prima punta. Baez e Pierini dovrebbero completare la trequarti, con Sciuadone e Bruccini in mezzo al campo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Emergenza vera per mister Ventura che dovrà fare a meno di Mantovani, Perticone, Billong, Cerci, Giannetti e Lombardi. Scelte quasi obbligate, si andrà verso il 3-5-2 con un unico dubbio in mediana. Firenze è in ballottaggio con Maistro mentre Di Tacchio e Akpa Akpro sono sicuri di una maglia. In avanti Djuric sostituirà l'infortunato Giannetti, con Jallow a supporto. Per il resto il tecnico dei campani dovrà fare la conta, sperando che non ci siano altri problemi nelle prossime ore.