© foto di Federico Gaetano

Sembra prossimo al concretizzarsi uno scambio sull'asse Cosenza-Catanzaro, con Mattia Maita pronto al salto in Serie B e Leandro Greco al trasferimento in giallorosso, ma proprio il centrocampista ha detto "no" alla proposta del cambio di casacca, preferendo aspettare altre soluzioni che gli consentano di mantenere la Serie B. Trattativa quindi tramontata, ma Cosenza comunque attivo sul mercato.

E' infatti ancora aperta l'ipotesi legata a Mamadou Coulibaly, che farà rientro all'Udinese, intenzionata a mandarlo in B per trovare continuità, ma sul 20enne è forte anche l'interesse del Trapani; altra opzione, Lorenzo Crisetig, svincolatosi dal Bologna.

A riferire il tutto è il sito tifocosenza.it.