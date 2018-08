Cosenza, Sciaudone e Maniero per chiudere alla grande

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza si prepara a vivere questi ultimi giorni di mercato con due acquisti di peso ed esperienza per rinforzare la linea mediana e l'attacco. I due grandi colpi sognati dalla dirigenza calabrese portano i nomi di Daniele Sciaudone, centrocampista classe '88, e Riccardo Maniero, centravanti classe '87, entrambi in uscita dal Novara sopratutto dopo che è sfumata l'ipotesi ripescaggio in Serie B. Lo riporta Cosenzachannel.it spiegando che per la linea mediana si seguono anche due giocatori dello Spezia come Luigi Giorgi, classe '87, e Gennaro Acampora, classe '94.