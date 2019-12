© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Cosenza Daniele Sciuadone dopo il pareggio col Perugia non nasconde l’amarezza per un’altra ottima prestazione chiusa però senza però una vittoria: “Abbiamo tanti vrimpianti, non solo per questa gara, ma anche per le altre. Abbiamo creduto fino alla fine di vincere, ma abbiamo portato a casa un punto. - continua Sciaudone a DAZN - Potevamo avere 5-6 punti in più, la classifica è però corta e noi dobbiamo impegnarci a conquistarne il più possibile. Gochiamo sempre per vincere, senza alcuna tabella da qui alla pausa”.