Chiusa la stagione con una settimana di anticipo rispetto alle altre formazioni di Serie B, il Cosenza può iniziare a lavorare sulla prossima stagione. Confermato Piero Braglia in panchina il club calabrese adesso ha spostato la propria attenzione sul capitolo rinnovi. Sono sei, come ricorda Cosenza Channel, i giocatori in scadenza. Tutti con situazioni molto diverse fra loro. Da Umberto Saracco, portiere titolare ad inizio stagione poi scivolato indietro nelle gerarchie, a Riccardo Idda, il più vicino alla firma, passando per Kastriot Dermaku (Parma in forte pressing nonostante la volontà di rinnovare del presidente Guarascio), Lucca Bittante, il senatore Mirko Bruccini e lo sfortunato Mariano Izco, in campo in sole tre occasioni.