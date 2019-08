© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport il Cosenza resta in attesa degli sviluppi di mercato in casa Hellas Verona per capire se potrà arrivare a Lubomir Tupta, esterno offensivo classe '98. I due club avrebbero trovato un accordo di massima per lo slovacco, ma prima di dare il via libera alla cessione i veneti devono chiudere con l'Inter per Eddy Salcedo. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti con il club calabrese che resta comunque vigile anche su altri fronti per potenziare l'attacco.