Cosenza, si cerca una punta. Piace Karamoko Cissé dell'Hellas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla ricerca di una punta per la nuova stagione di Serie B, il Cosenza potrebbe aver individuato il profilo adatto per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, il ds Trinchera sarebbe sulle tracce di Karamoko Cissé, attaccante che nella seconda parte della passata stagione ha giocato in prestito al Carpi, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Hellas Verona appena tornato in A.