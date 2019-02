Cosenza, si guarda agli svincolati: piace l’ex Catania Izco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cosenza guarda al mercato degli svincolati per rinforzare ulteriormente la rosa per il finale del campionato. Nel mirino del club calabrese ci sarebbe, rivela Cosenzachannel.it, l’esperto centrocampista Mariano Izco svincolato dopo l’esperienza a Crotone in Serie A. Il classe ‘83 piace per la sua duttilità potendo ricoprire ogni ruolo in mezzo al campo ed eventualmente anche quello di terzino destro, già coperto ai tempi di Catania, andando così a tamponare l’assenza di Angelo Corsi attualmente infortunato.