© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle prossime ore il Cosenza proverà a chiudere per due rinforzi: Gianluca Litteri, classe ‘89 del Venezia, per l’attacco e Luca Bittante, classe ‘93 dell’Empoli, per la difesa. Per il primo ci sarà un incontro questa sera, a margine della sfida del Bentegodi contro l’Hellas, con il suo agente per trovare la quadra dopo che il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento in Calabria. L’ostacolo da superare è legato alla formula visto che il Venezia vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Per il terzino invece sembra essere stata superata la concorrenza del LR Vicenza Virtus con il calciatore che si trasferirà in rossoblù per i prossimi 18 mesi come riferisce Cosenzachannel.it.