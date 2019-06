© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto riferito dal quotidiano uruguayano La Republica il Penarol, allenato da Diego Lopez, sarebbe tornato a puntare il fantasista Jaime Baez, classe ‘95 tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Cosenza, dopo aver effettuato un sondaggio nello scorso gennaio. Il club calabrese però ha intenzione di confermare il giocatore e in settimana si incontrerà con la dirigenza viola per parlare non solo di Baez, ma anche di Mattia Trovato, classe ‘98, che già in questa stagione la Fiorentina ha mandato a giocare al Cosenza al pari dell’uruguayano.