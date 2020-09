Cosenza, si stringe per l'attaccante Sacko del Nizza

Il Cosenza guarda ancora in Francia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Come riporta Il Corriere dello Sport in fatti il club calabrese punta sull’attaccante Ilhsan Sacko del Nizza per sostituire Emmanuel Rivière, destinato a cambiare maglia. Sacko nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Troyes in Ligue2 segando tre reti in 15 presenze. In queste ore il ds calabrese Trinchera proverà a stringere i tempi e limare la distanza che ancora c'è sui costi.