© foto di Federico Gaetano

Il Cosenza sta riflettendo sulle prossime mosse di mercato e tiene in caldo il nome di Leandro Greco, centrocampista classe ‘86 attualmente svincolato. L’accordo sarebbe praticamente a un passo, ma in casa calabrese in queste ore si stanno facendo valutazioni di natura tecnica visto che se mister Braglia avesse intenzione di puntare su due uomini di sostanza e uno di gamba in mezzo al campo il nome di Greco potrebbe non essere quello più adatto per rinforzare il reparto. Lo riporta cosenzachannel.it.