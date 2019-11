© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante le voci che si rincorrono da ieri sera in casa Cosenza la posizione del tecnico Pietro Braglia resta salda. Tutta la dirigenza infatti è compatta al fianco del suo allenatore e non ha mai contattato o preso in considerazione altri profili, come riporta Cosenzachannel.it, dando ancora fiducia a Braglia in vista della sfida contro lo Spezia che è fondamentale per il proseguo del campionato e per la classifica rossoblù.