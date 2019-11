Cosenza-Spezia, i convocati di Braglia: defezioni in difesa

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

In campo domani sera, per l'apertura della 14^ giornata del campionato di B, il Cosenza, che affronterà lo Spezia. Per l'occasione, mister Braglia dovrà rinunciare ai difensori Lazaar e Idda, per il resto rosa al completo.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Perina, Saracco

Difensori: Bittante, Capela, Corsi, D’Orazio, Legittimo, Monaco, Schiavi

Centrocampisti: Broh, Bruccini, Greco, Kanoute, Sciaudone, Trovato

Attaccanti: Baez, Carretta, Litteri, Machach, Pierini, Riviere