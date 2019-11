Cosenza-Spezia, i convocati di Italiano: cinque assenze. Out Galabinov

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Dopo la vittoria sul Frosinone, per lo Spezia è tempo di friday night, con gli uomini di miste Italiano impegnati sul campo del Cosenza. .

Per l'occasione, il tecnico deve fare a meno dell'infortunato Bastoni in difesa, mentre a centrocampo sono di più le assenze: out M. Ricci, Mora e Buffonge. Aggregato quindi l'argentino Reinhart. Non ce la fa ancora l'attaccante Galabinov.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Barone, Krapikas, Scuffet

Difensori: Capradossi, Erlic, Ferrer, Marchizza, Ramos, Terzi, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Bartolomei, Benedetti, Maggiore, Mora, Reinhart

Attaccanti: Bidaoui, Burgzorg, Gyasi, Gudjohnsen, Mastinu, Ragusa, F. Ricci