Cosenza-Spezia, le formazioni ufficiali: moduli speculari per i tecnici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle ore 21:00 Cosenza e Spezia, che apriranno questa 14^ giornata del campionato di Serie B.

Conferma il 4-3-3 il tecnico dei locali Braglia, che in avanti si affida al tridente Baez-Riviere-Pierini, e con un modulo speculare risponde Italiano. Alla luce delle diverse assenze, è confermato per dieci undicesimi lo schieramento visto col Frosinone, ma Ragusa prende il posto dell’assente F. Ricci.

Queste le formazioni ufficiali:

Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Monaco, D’Orazio; Bruccini, Machach, Kanoute; Baez, Rivière, Pierini

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui.