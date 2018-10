Cosenza, spuntano due nomi per il dopo Braglia: Calabro e Breda

La posizione di Piero Braglia al Cosenza non è più salda come pochi mesi fa. Il tecnico della promozione in Serie B deve infatti dare la svolta alla squadra già dalla prossima gara, lo scontro diretto con il Carpi, o rischia di dover salutare la panchina calabrese dopo appena sette gare di campionato. Secondo Tuttosport i candidati alla successione sono principalmente due: Antonio Calabro, l'anno scorso al Carpi, e Roberto Breda, ex Perugia.