Cosenza, squadra in ritiro dopo il pesante ko subito contro lo Spezia

vedi letture

Il Cosenza ha deciso di mandare in ritiro la squadra dopo il ko contro lo Spezia. Ecco la nota ufficiale del club: "La Società Cosenza Calcio informa che la squadra, appena rientrata da La Spezia, andrà in ritiro in vista della prossima gara con il Perugia, in programma per lunedì 13 luglio alle ore 18:45. Le sedute di allenamento e la rifinitura saranno effettuate, come da regolamento, a porte chiuse".