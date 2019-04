© foto di Andrea Rosito

Rientro in mattinata da Benevento e nel pomeriggio tutti nuovamente in campo al San Vitino – “Del Morgine” per riprendere da subito gli allenamenti. I rossoblù si sono già tuffati a capofitto nella preparazione della prossima sfida di campionato con il Venezia. Organico diviso in due gruppi: lavoro defaticante post gara per i protagonisti del match di ieri sera, partitella su porzione ridotta di campo per tutti gli altri. Prossimo step la seduta di domani mattina, con inizio alle ore 10:30 circa.