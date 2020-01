Cosenza, su D’Orazio c’è il Bari. Ma i calabresi non vogliono cederlo

© foto di Vincenzo Ranalli

Nonostante il Cosenza abbia ribadito l’intenzione di trattenerlo in organico il terzino sinistro Tommaso D’Orazio, classe ‘90, in queste ore sta riflettendo sul proprio futuro. Il calciatore infatti è finito nel mirino del Bari che sarebbe pronto a fargli firmare un contratto pluriennale, attualmente D’Orazio è in scadenza, e metterlo al centro del suo progetto con la prospettiva di tornare in Serie B entro 18 mesi al massimo.