Cosenza, Tiago Casasola verso la permanenza in rossoblù

Tiago Casasola è pronto a restare a Cosenza ancora per un’altra stagione. L’esterno di centrocampo, che può giocare anche in difesa, è stato fra i più positivi nel finale di campionato che ha portato i calabresi a salvarsi ed è pronto a continuare la sua avventura agli ordini di Occhiuzzi. Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio avrebbe già dato il beneplacito per la permanenza del classe ‘95 in rossoblù.