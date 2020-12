Cosenza, Tiritiello: "Abbiamo saputo soffrire e reagire. Ora ci aspetta un tour de force"

vedi letture

A margine della gara tra Vicenza e Cosenza, terminata con un pareggio per 1-1, il difensore dei Lupi Andrea Tiritiello ha rilasciato un commento ai microfoni di DAZN:

"E' stata una gara combattuta, abbiamo fatto meglio in alcuni tratti della partita, in particolare all'inizio, poi è uscito un po' più il Vicenza. Sapevamo che sono una buona squadra, ma abbiamo saputo soffrire e reagire, questo è l'importante. Siamo vivi, siamo una squadra che ha identità. Ci portiamo a casa un punto, consapevoli che possiamo fare meglio."

Ci stai prendendo gusto a fare gol?

"E' una bella soddisfazione perché questo gol porta punti alla squadra, poi se i miei compagni mi servono certi "cioccolatini" è tutto più facile. Mi godo questo gol e ci portiamo a casa un pareggio consapevoli degli errori e delle cose fatte bene."

Ora vi attendono Reggiana, Ascoli e Cremonese:

"Adesso abbiamo un bel tour de force, un mese impegnativo in cui usciranno tutti i valori. In questo campionato non ci sono partite facili e non ci si può rilassare un secondo, bisogna stare sempre sul pezzo".