Cosenza, Tiritiello in uscita verso la Virtus Francavilla

© foto di Andrea Rosito

Il futuro di Andrea Tiritiello, difensore classe ‘95, potrebbe essere alla Virtus Francavilla. Il ds Trinchera nella giornata di oggi, dopo aver definito il trasferimento di Mungo al Teramo, dovrebbe poi incontrarsi con la società pugliese per chiudere anche questa operazione in uscita come riporta Cosenzachannel.it.