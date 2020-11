Cosenza, Trinchera: "Attivi sul mercato. Cambieremo il necessario per mantenere la categoria"

vedi letture

Il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera, ha parlato a RaiSport a margine della partita di Coppa Italia contro il Parma: "Per noi è un grande prestigio essere qui in questa piazza. È un premio per città e tifosi. Noi abbiamo una piazza molto passionale e ambiziosa, si cerca di fare del nostro meglio e mi dispiace che non possano assistere alle nostre partite. Loro sono esigenti ma dalla nostra parte, cercheremo di regalargli soddisfazioni. Da un po’ di anni abbiamo iniziato un ciclo, ogni anno partiamo in sordina e poi veniamo fuori. Occhiuzzi è cresciuto insieme a noi, ha avuto la nostra fiducia e ci ha ricambiato alla grande. E’ in gamba, serio, sa il fatto suo, abbiamo visto bene. E’ un ragazzo emergente che arriverà a grandi livelli. Mercato? Saremo attivi come tutti, cambieremo meno ma faremo il nostro meglio perché vogliamo conservare la categoria".