Cosenza, Trinchera e la direzione di gara di ieri: "Siamo stati penalizzati"

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

Lecce, in arrivo il rinnovo di Cosenza fino al 2020

Pescara nel cuore. Maniero segna, ma non esulta

Foggia, prima gioia per Chiaretti. Davanti al suo ex pubblico

Foggia, sale l'attesa per il verdetto sulla penalizzazione

Zamparini: "Alcuni non all'altezza. A gennaio mercato da A"

Hellas, Caracciolo: "Non esiste nessun caso Pazzini"

Pescara, problema muscolare per Antonucci. A rischio per il Lecce

Stefano Trinchera , responsabile dell'area tecnica del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio contro il Pescara in relazione alla direzione di gara di ieri: “C’è tanta rabbia - si legge su CosenzaChannel.it - sono deluso da questa situazione. Abbiamo fatto prestazioni di grande livello. Preferisco il silenzio e dimostrare con i fatti di essere all’altezza. Cosenza merita rispetto. Già contro il Perugia il signor Dionisi ci ha negato un rigore netto. Oggi stessa cosa. Adesso basta. Sicuramente prenderemo una posizione netta. Succede che un arbitro sbaglia. Ma alla fine gli arbitri devono dialogare. La nostra società rispetta le regole e viene penalizzata. Volevamo dire all’arbitro che la situazione del gol era molto dubbia. Era nel nostro diritto. Non credo che è stata giusta l’espulsione mia e di Braglia. La società farà sentire il suo peso nelle sedi opportune. Parleremo con chi di dovere, senza alcun favoritismo”

