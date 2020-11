Cosenza, Trinchera: "Rinnovo di contratto? Non ne son nulla. Penso ad altro"

vedi letture

Intervista alla Gazzetta del Sud per il ds del Cosenza Stefano Trinchera in merito alla prima parte di stagione della formazione di Roberto Occhiuzzi: “Fino a quando non inizieremo a vincere non mi sentirò tranquillo. Mi piace tutta via come si stanno comportando i ragazzi. C’è un approccio diverso perché puntiamo sempre a fare la partita: vi assicuro che non c’è ansia da prestazione. Ci sarebbe se le gare venissero preparate con superficialità”.

Il dirigente poi parla del suo futuro con il contratto in scadenza: “Rinnovo? Ancora non ne so nulla, penso ad altro”