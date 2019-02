Cosenza, Trinchera su Dermaku: "Rinnovo? Gli accordi si fanno in due"

© foto di Uff. Stampa Cosenza Calcio

Il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla situazione di Dermaku, difensore in scadenza a fine anno: “L’ho incontrato in sede per manifestargli le nostre intenzioni. - spiega Trinchera come riporta Cosenzachannel.it - Ha l’ambizione di giocare in Serie A e si sta guardando intorno, noi vorremmo rinnovare oggi stesso, ma gli accordi si fanno in due”.