Cosenza, troppi punti persi nei secondi tempi. E un girone di ritorno negativo

Penultimo nella classifica generale, ultimo in quella del girone di ritorno con 4 punti in saccoccia in 8 giornate, il Cosenza è una delle 3 compagini dell’attuale torneo cadetto che fa meglio fuori casa che tra le mura amiche, con 14 punti esterni e 10 al San Vito-Marulla. A rafforzare questo concetto i gol segnati, 10 in casa (peggior attacco del torneo tra le mura amiche) e 19 fuori (terzo attacco più prolifico dopo Crotone con 21 gol fatti e Benevento a quota 20, a pari merito con la Virtus Entella). 7 punti persi nei secondi tempi rispetto ai risultati del 45’, primato negativo a braccetto con il Pisa. Pillon reduce da 4 punti nelle sue 5 partite (0,80 la sua media punti), 20 in 23 giornate di Braglia (0,87). Il portiere Perina, 27 presenze e 2430’ in campo comanda sia la classifica dei pluripresenti rossoblu che dei minuti giocati, mentre Emmanuel Riviere, 7 gol segnati e 6 punti portati grazie alle sue reti determinanti comanda le rispettive classifiche sopra citate e “vede” la doppia cifra, ottenuta in carriera finora solo nel 2013/14 al Monaco (Ligue 1, 10 reti).