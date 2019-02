© foto di Andrea Rosito

Gennaro Tutino, giocatore del Cosenza, ha parlato così nell'intervallo ai microfoni di Dazn: "Avete visto che ce l'ho messa tutta per fare questo gol, era importante per me sbloccarmi e dedicare il gol a mia figlia che è la gioia più importante della mia vita. Loro sono una squadra fastidiosa, buttano queste palle avanti e fanno la guerra, sono pericolosi".