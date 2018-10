Cosenza, Tutino al 45': "Il gol una liberazione. Dobbiamo chiuderla"

© foto di Giuseppe Scialla

Gennaro Tutino è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Cosenza-Foggia, decisa fino a questo momento proprio da una sua rete: "Stiamo disputando un'ottima partita, però abbiamo esperienze passate, dobbiamo chiuderla. Nelle altre partite in casa abbiamo espresso un buon gioco, ma non siamo mai riusciti a chiuderla e ci siamo fatti rimontare. Oggi non deve assolutamente accadere. Il gol? È stata una liberazione, segnare per un attaccante è sempre bello, erano cinque o sei giornate che non facevo gol. Il mister mi chiede sempre il massimo e ha ragione, posso fare di più".