© foto di Giuseppe Scialla

Il Cosenza a breve riabbraccerà uno degli eroi della promozione come Gennaro Tutino. L'attaccante classe '96 ha infatti rotto definitivamente con il Carpi, dove era arrivato poco più di dieci giorni fa, spiegando al Napoli – club che ne detiene il cartellino – di non essersi ambientato e di voler fortemente tornare in Calabria. I partenopei hanno capito le motivazioni del ragazzo e dato l'ok al trasferimento con Tutino che in serata è atteso a Cosenza per aggregarsi ai compagni agli ordini di Braglia come riporta Cosenzachannel.it che spiega come il club spera di averlo a disposizione per la sfida contro il Trapani.