Cosenza-V. Entella, le formazioni ufficiali: Litteri e Brunori dal 1° minuto in campo

Poche novità in casa Cosenza con il solo Ingrosso fra i nuovi acquisti che parte dal 1° minuto. A centrocampo confermata la coppia Sciaudone-Bruccini, mentre in avanti Litteri sarà il centravanti con Carretta al suo fianco e Baez che agirà da trequartista. Nell'Entella la coppia offensiva sarà formata da De Luca e il neo arrivato Brunori, con Settembrini alle loro spalle. In mezzo al campo spazio al giovane Brescianini, mentre in difesa c'è l'ex Bari Costa a sinistra. Queste le formazioni ufficiali:

Cosenza (3-4-1-2): Saracco; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Sciaudone, Bruccini, Bittante; Baez; Carretta, Litteri. Allenatore: Occhiuzzi

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Costa; Crimi, Paolucci, Brescianini; Settembrini, De Luca, Brunori. Allenatore: Tedino