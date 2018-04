Cosmi: “Col Foggia abbiamo capito poco. Buffon? Reazione ha sorpreso”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, ha parlato a Radio Deejay il giorno dopo la sconfitta per 3-0 contro il Foggia. “Ieri - ha detto - è andata male per merito dei nostri avversari, noi non abbiamo capito niente o pochissimo di come affrontare questa gara nonostante l'avessimo preparata in un certo modo. Noi allenatori vorremmo fare sempre bene, a volte accade e a volte no. Ieri abbiamo interpretato male la gara all'inizio, poi è difficile rimettersi in piedi. A inizio ripresa abbiamo fatto bene, c'è stato un rigore non concesso. Un minuto dopo siamo rimasti in dieci uomini, con un rigore assegnato contro. Lì è finito tutto, lunedì giocheremo contro il Parma e dunque abbiamo poco tempo per recriminare”.

Corsa per la promozione? “Bari, Perugia e Parma non sono fuori dai giochi. Nessuno, tranne l'Empoli, ha mostrato di avere un ritmo travolgente. Dunque queste tre squadre possono ancora lottare per la promozione diretta”.

Com'è la situazione dell'Ascoli? “In bassa classifica abbiamo fatto non un miracolo, ma abbiamo fatto ciò che speravamo. Abbiamo lavorato tanto e siamo rientrati nel gruppo, abbiamo quattro scontri diretti nelle ultime gare”.

Cosa ne pensa della vicenda Juve e della vicenda Buffon? “Io sono più 'caliente' durante la gara, nel post difficilmente mi lascio andare. La reazione di Buffon ha sorpreso, perché è scattato dopo 25 anni di carriera. Analizzando quanto successo, probabilmente per lui è la fine di un sogno. Gli è sfuggita la Champions, dopo il Mondiale. Da fuori bisogna essere sereni e avere calma nei giudizi, col tempo magari una persona direbbe le stesse cose nel post-gara ma con una certa ironia. Magari colpendo in un'altra maniera, quando parli così tutti sono pronti ad attaccarti. Anche se poi non hai tutti i torti”.