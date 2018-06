Cosmi cita Gaber, ringrazia e dà l'addio all'Ascoli

Il Boca Juniors ci riprova. Torna di moda Gustavo Gomez, difensore in uscita del Milan. Si cerca l’accordo sulle cifre e soprattutto sull’ingaggio del calciatore. Al momento manca l’intesa, c’è distanza tra domanda e offerta. Il Presidente Angelici aveva in programma un viaggio a...

ESCLUSIVA TMW - Boca, si tratta per Gustavo Gomez. Magallan, addio congelato

"Grazie Ascoli". Questo il messaggio che compare, accompagnato da una citazione di Gaber, sul profilo Instagram di Serse Cosmi , allenatore dei bianconeri in questa stagione. Un ringraziamento che sa di commiato: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , il presidente Bellini ha comunicato alla squadra l'addio del tecnico, con la società che avrebbe intenzioni diverse per la panchina.

