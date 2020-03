Cosmi, la svolta che non arriva. Il Perugia trema, il tecnico no

Era il 4 gennaio, il mercato invernale era appena aperto, ma in casa Perugia, con la B "in pausa", Massimo Oddo fu esonerato: stagione che non decollava, un nono posto che era troppo poco per le ambizioni del club, che vedeva la rosa in costante rallentamento. Si sa, in questi casi paga sempre il tecnico, e la scelta, per ridare entusiasmo alla città, ricade su Serse Cosmi.

Esordio dieci giorni dopo, in Coppa Italia contro il Napoli, risultato fine a sè stesso, le vere valutazioni arriveranno con il campionato. Che non dà risposte sperate, perché la svolta è solo un'illusione: ko contro il Chievo, poi due vittorie - contro Livorno e Juve Stabia - che non hanno seguito, perché le successive quattro partite registrano altrettante sconfitte (due interne, contro Spezia ed Empoli, e due esterne, sui campi di Frosinone e Pisa). Il turno infrasettimanale, in archivio ieri, è ben peggiore, al "Curi" arriva la capolista Benevento, che si conferma leader della Serie B ed è corsara in terra umbra.

Sei punti in otto gare, 0.75 di media a partita, con la classifica che ora recita un tredicesimo posto: -6 dalla zona playoff, due partite, ma soprattutto -2 da quella playout, con l'Ascoli che allo stato attuale ha per altro due gare in meno.

C'è chi vuole il mister sulla graticola, ma allo stato attuale Serse Cosmi non è a rischio. Qualcosa, però, si dovrà fare. Perché il tempo stringe.