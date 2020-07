Cosmi saluta il Perugia: "Il ritorno a casa non è stato quello che avrei voluto"

Attraverso il proprio profilo Instagram, il tecnico Serse Cosmi ha voluto salutare il Perugia dopo l’esonero di oggi: “Molto probabilmente il mio ritorno a casa (perché Perugia è casa mia) è stato solo quello che non avrei mai voluto che fosse: una ‘suggestione’. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene e compio non l’ultimo, ma l’ennesimo atto d’amore per il Perugia Calcio e per la città tutta: tacere. Forza Grifo per sempre”, ha concluso.