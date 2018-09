Cremonese, 8 gol in amichevole al Fanfulla

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Cremonese oggi ha rifilato 8 gol al Fanfulla nel match amichevole organizzato in occasione della sosta. Di seguito il tabellino completo di marcatori.

Cremonese-Fanfulla 8-1 Cremonese: Ravaglia (19’ st Volpe); Mogos (1’ st Del Fabro), Kresic (1’ st Claiton), Terranova (1’ st Marconi), Renzetti; Arini (19’ st Amadio), Castagnetti (19’ st Poledri), Boultam (29’ pt Greco); Strefezza (19’ st Spaviero), Brighenti (1’ st Paulinho), Perrulli (1’ st Piccolo). All.: Mandorlini. Fanfulla: Montaperto (42’ st Polidori); Diana (33’ st Senzalari), Patrini, Zanoni, Grandi (1’ st Grecchi); Laribi, Rossi (19’ pt Arodi), Brognoli; Fall (25’ st Luoni), Romano, Radaelli (1’ st Landi). All.: Ciceri. Arbitro: Di Graci di Como (assistenti: Vitali di Brescia e De Angelis di Roma). Reti: 7′ pt e 16′ st Arini (C), 12′ pt Boultam (C), 14′ pt Perrulli (C), 2′ st Arodi (F), 10′ st Strefezza, 26′ st e 38′ st Spaviero (C), 42′ st Paulinho (C)