Cremonese ad ali monche. Rastelli si, o... Rastelli no?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In bilico, tra vittorie e sconfitte. Tra volere e potere. 3 successi e altrettanti ko, un solo pareggio: 7 giornate andate e 10 punti conquistati.

Che potrebbero essere un buon bottino per una neo promossa, non per una formazione che vanta una rosa quasi pronta per la A e non ha mai nascosto di voler puntare proprio a quella categoria: che può arrivare mediante playoff, certo, ma anche gli spareggi vanno prima raggiunti. E la classifica non sorride per ora alla Cremonese, autrice del ruolino di marcia prima citato.

Rastelli si, Rastelli no? - Dopo il ko contro il Pisa, il giornalista del portale cuoregrigiorosso.com Andrea Ferrari, parlando ai microfoni di pisainvideo.it sottolineo che da li a breve sarebbero arrivate "due partite nel giro di tre giorni, con il turno infrasettimanale previsto per la prossima settimana: probabilmente Rastelli si giocherà le ultime chance di mantenere la panchina". I risultati ci furono, ma qualcosa si è presto inceppato. E parlare di matrimonio a lunga durata è azzardato, al netto della riconferma a margine della passata stagione, che a marzo vide insediarsi Bonato nella figura di Ds, con Rastelli già invece presente.

La sosta nodo cruciale - La pausa date dalle Nazionali sembra cadere a pennello, la decisione circa il futuro può essere presa più serenamente, anche se i tempi devono stringere. Si deve infatti permettere all'eventuale nuovo allenatore di lavorare in un lasso di tempo più lungo possibile, o si deve dare a Rastelli la possibilità di agire sulla squadra in modo diverso: ore comunque cruciali, in un senso o nell'altro.

I rumors di mercato - Ovvio però che spuntano i primi nomi. A Cremona circola il nome di Giuseppe Iachini, che sembra però in orbita Sampdoria, quindi più propenso ad accettare una Serie A, ma proprio cuoregrigiorosso.com non esclude nomi a sorpresa come quelli di Cesare Prandelli, Marco Baroni e Davide Nicola.