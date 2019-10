Cremonese ad ali tarpate: ora urge invertire la rotta

La big che delude, la big sotto le aspettative: brutto da dire, ma quando ormai sono trascorse 10 giornate di campionato - metà girone di andata - dalla Cremonese ci si aspettava qualcosa in più di un semplice 14esimo posto a quota 12 punti.

Soprattutto per i proclami iniziali, resi alquanto credibile da un mercato estivo da vera regina, con innesti e nomi altisonanti che lasciavano presagire una squadra ammazza-campionato: ma il calcio non si fa "sulla carta".

La gestione Rastelli - Numeri non favorevoli per la gestione di Massimo Rastelli. Nelle sette gare in cui è stato in panchina, prima di essere esonerato, i punti raccolti sono stati solo 10 punti, con la media di 1,42 punti a partita: sei le reti siglate, otto quelle subite. Con un grosso problema legato all'attacco, andato a rete per la prima volta il 21 settembre nel match contro il Crotone: prima Fabio Ceravolo e poi Simone Palombi, ma sono state polveri bagnate. Seppur schierato in attacco contro l'Ascoli, l'autore della rete, Danilo Soddimo è un centrocampista.

Con Baroni non si decolla - Chiamato a rimpiazzare Rastelli, Marco Baroni non ha ancora dato la svolta attesa. Due pareggi, poi la sconfitta contro il Benevento, che proprio con la Cremones,e in estate era date fra le favoritissime. In tre gare una media di 0,66 punti, due gol fatti e quattro incassati; attacco ancora sterile, a segno Palombi e prima di lui il solito Soddimo, nuovamente nel tandem offensivo del 3-5-2 tenuto inalterato dal nuovo mister.

Probabile il cambio tattico - Sembra comunque prossimo il cambio tattico. Il 3-5-2, utilizzato da entrambi i tecnici, non sta dando i frutti attesi, probabilmente non è quello che si conforma meglio alla rosa. Imminente dovrebbe essere il passaggio alla difesa a 4, con probabile inserimento di un trequartista a support di un tandem offensivo. La gara di lunedì contro il Cosenza una prova del nove.