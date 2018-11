Cremonese, Agazzi: "Sono felicissimo. Ho grandi motivazioni"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la firma del contratto e l'ufficialità del club, arrivano le prime parole di Michael Agazzi da calciatore della Cremonese: "Sono felicissimo di essere qui – racconta il portiere al termine della seduta di lavoro – Ringrazio la proprietà e la società per la fiducia che mi è stata accordata. Sono motivatissimo e farò del mio meglio per aiutare tutto l’ambiente grigiorosso. Se c’è una cosa che mi sento di poter garantire è che darò tutto me stesso in ogni istante di questa mia nuova esperienza”.