La Serie C era ed è parzialmente in corsa per l'esterno offensivo Giampietro Perrulli, ora alla Cremonese ma finito un tempo nel mirino del Piacenza (che ha poi tesserato Terrani), del Monza e della Ternana, che dovevano fronteggiare la concorrenza del Brescia. A tutte queste, adesso, stando almeno a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si è aggiunto anche l'ambizioso Modena, non intenzionato a fermare la sua corsa verso il ritorno nel calcio professionistico.