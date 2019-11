Cremonese, aria di Natale: presentate le maglie del Christmas Match

E' già aria di Natale in casa Cremonese. Come ha riferito il club, sono state presentate quest'oggi le maglie da collezione del Christmas Match, che saranno indossate dai calciatori grigiorossi in occasione del confronto contro il Perugia, in programma il 15 dicembre.

Come riportato dalla società, la scelta della grafica per la divisa parte dall’idea del maglione tipico natalizio, che vuole simboleggiare quel momento intimo e di gioia che si passa in famiglia, e da qui, lo slogan “Pronti per il Natale in famiglia”, che accompagnerà tutta la campagna promozionale legata all’evento della partita; sarà possibile acquistare le casacche da martedì 17 a venerdì 20 e lunedì 23 dicembre (fino ad esaurimento) al prezzo di 150 € cadauna.

⚠️ Presentate le maglie da collezione del Christmas Match ❄️

▶️ Saranno indossate in occasione di Cremonese @ACPerugiaCalcio

⁉️ Non sono bellissime? 😍

⬇️ TUTTE LE INFO⬇️https://t.co/I3X1CfqcJt#forzagrigiorossi @Lega_B pic.twitter.com/vL2TxJ8njI — U.S. Cremonese (@USCremonese) November 28, 2019