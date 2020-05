Cremonese, Arini: "Sono in scadenza e devo sentire il club. Avellino? Non escludo nulla"

Il centrocampista della Cremonese Mariano Arini, in scadenza di contratto con i grigiorossi, non ha escluso un ritorno all'Avellino (dove ha militato dal 2013 al 2016) nella prossima stagione: “Sono in scadenza e non mi sono arrivate chiamate, devo capire se la Cremonese mi vuole tenere o meno. La mia sarà poi una scelta a 360 gradi perché a 33 anni devi tenere in conto diversi aspetti e non solo la categoria o la squadra. - continua Arini a Sportchannel - Avellino? Non escludo nulla, ora la priorità è uscire da questa situazione. Poi sentirò la società come è giusto che sia e prenderò la mia decisione”.